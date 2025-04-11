Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı - Son Dakika
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Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Hüseyin Durmaz, oturduğu apartmanın müteahhidine kızıp, 5'inci kattaki dairesini ateşe verdi. Evinde zarar oluşan Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğal gaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu?" dedi.

11.04.2025 16:38  Güncelleme: 16:51
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iş yeri bulunan elektrikçi Hüseyin Durmaz, Cumhuriyet Mahallesi Eylül Sokak'taki siteden bir süre önce daire satın aldı.

Oturduğu apartmanın müteahhidine kızıp, dairesini ateşe verdi

MÜTEAHHİDE KIZIP, EVİNİ ATEŞE VERDİ

Apartmanın 5'inci katında oturan Durmaz, evinde sorunlar yaşamaya başladı. Durmaz, müteahhide kızıp, evini ateşe verdi. Daireden çıkan dumanları gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde zarar oluştu.

Oturduğu apartmanın müteahhidine kızıp, dairesini ateşe verdi

"EVİ YAKTIM ÇÜNKÜ..."

Dairesini aldığı günden beri sorun yaşadığını söyleyen Hüseyin Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğal gaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu? Böyle iş yapılır mı? Ben emekçi adamım. Adam gibi, insan gibi işimi yaparım. İnsana bir tane zeval gelmesin burada. Daire aldıysam adam gibi, insan gibi işimi yaparım, ekmek kazanırsam adam gibi işimi yaparım" dedi.

Oturduğu apartmanın müteahhidine kızıp, dairesini ateşe verdi

"İSTERSE 1 MİLYON TL PARAM GİTSİN HİÇ SIKINTI YOK"

Evi tekrar yaptıracağını belirten Durmaz, "İsterse 1 milyon TL param gitsin hiç sıkıntı yok, tekrar yaptıracağım. Bu perdelere 20 bin TL verdim, koltuklara 200 bin TL verdim. Evin eşyalarını kendim aldım ben, yaptıracağım evi tekrar. 1 ay, 2 ay gelmeyeceğim ama yaptıracağım" diye konuştu.

Oturduğu apartmanın müteahhidine kızıp, dairesini ateşe verdi
Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı
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Kaynak: DHA

Lüleburgaz, Kırklareli, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı - Son Dakika

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