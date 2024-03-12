Ünlü oyuncu Emre Kınay, İstanbul trafiğinde beklediği anlarda sosyal medyada canlı yayın açarak adeta alev püskürdü. Bir buçuk saatte 700 metre ötedeki evine ulaşmadığı söyleyen Kınay, "Ben çıldırmayayım da kim çıldırsın! İstanbullu zaten susmuş artık her b.ka. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum, hiçbir b.ka gitmiyorum! Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum!" diye konuştu.
Sözlerini sürdüren Kınay, şu ifadeleri kullandı: "Neyin hizmeti bu be? Bu ne ya? Vergi veriyorum ya ben 700 metre sonraki evime gidemiyorum bir buçuk saattir. Çakarlı arabalarla ilerleyip sağdan sağdan gidiyorsunuz her yere, ya rezillik bu rezillik! Hangi ülkede var böyle bir salaklık? Bu kadar vergi toplayıp ülkesindeki insanına bu kadar hizmet etmeyen bir devlet söylesenize bana! Bir tane! Yol yok, evine gidemezsin, trafik b.k, her şey b.k ,herkes çok biliyor ama!
Ondan sonra yok Ekrem İmamoğlu'na laf etti, valiye soruyorum işte, İstanbul valisine. Fenerbahçe stadındaki maçlarda niye Kadıköylüye çektiriyorsun bu eziyeti? Kim verdi sana bu yetkiyi? Vergiyi ben veriyorum, niye kapatıyorsunuz abi yolu?'"
Bir süre sonra Kınay, canlı yayını "Yol açıldı ben kapatıyorum hadi eyvallah! Bakın başınızın çaresine, allah kahretsin topunuzu, topumuzu!" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum - Son Dakika
Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Çukur Mahallesi Karanlık Bakkal Sokak'ta meydana geldi. İşçilerin fark ettiği yangına mahalle sakinleri müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra binanın diğer katlarında kimsenin olmadığı tespit edildi. Ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.
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