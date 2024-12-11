Öz Kızını Öldüren Babalara Ceza

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Öz kızını öldüren ve 38 suç kaydı bulunan babaya 24 yıl hapis cezası

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde öz kızını bıçaklayarak öldüren ve 38 suç kaydı bulunan babaya 24 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, baba Y.Y., merhum Buse Erkin'in başka suçtan tutuklu kocası D.E., sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Mahkeme kendini savunan Y.Y., pişman olduğunu, öldürme kastı olmadığını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Y.Y.'ye 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, sanığın eylemi 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını 24 yıla düşürerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Geçtiğimiz 3 Mayıs tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana gelen olayda; baba Y.Y. ile kızı Buse Erkin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Buse Erkin taşla babasını başından yaraladı. Bunun üzerine baba Y.Y. de yanındaki bıçak ile kızına saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan talihsiz kadın ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Y.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.