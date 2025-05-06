Özgür Özel'e Darp Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Özgür Özel'e Darp Eden Şüpheli Tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i darp eden Selçuk Tengioğlu, tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

06.05.2025 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özel'i darp eden şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli Selçuk Tengioğlu, Savcılıkta verdiği ifadenin ardından 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darp eden şüpheli Selçuk Tengioğlu'na yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 3 saat beklediği aktarıldı

Öte yandan olaya ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüpheli Selçuk Tengioğlu'na olay tarihinde kalmakta olduğu Taksim 34 isimli aparttan 08.30 sıralarında ayrıldığı, Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanına doğru yürümeye devam ettiği ve Atatürk Kültür Merkezi önüne geldiği aktarıldı. Şüphelinin AKM önünde yaklaşık 3 saat beklediğinin kaydedildiği sevk yazısında, bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü, şüphelinin tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı, tören bitimine doğru Özel alandan ayrıldığı sırada şüphelinin, Özel'in yüzüne tokat atmak suretiyle darp ettiği anlatıldı.

HTS ve MASAK verilerine göre eyleme başka katılan kişiler tespit edilemedi

Sevk yazısında, şüphelinin şu aşamaya kadar yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespitinin yapılamadığı ancak bu konuda hali hazırda çalışmaların devam ettiği, şüphelinin eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik araştırmaların da sürdüğü, hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde şu aşamaya kadar başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Selçuk, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özgür Özel'e Darp Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 17:42:08. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'e Darp Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.