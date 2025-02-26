Özlem Şımarık Davasında Tahliye Kararları - Son Dakika
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Özlem Şımarık Davasında Tahliye Kararları

Özlem Şımarık Davasında Tahliye Kararları

Burdur'da Özlem Şımarık'ın katil zanlısıyla ilgili davada 2 sanık tahliye, 5 sanık tutuklu kaldı.

26.02.2025 16:48
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Burdur'da 8 Şubat'ta eski eşi tarafından kaldığı otelde silahla vurulup bıçaklanan Özlem Şımarık'ın ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşmasında yargılanan 9 sanıktan 2'si daha tahliye edilirken 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bu kararla tutuksuz yargılanan sanıkların sayısı 4'e çıktı. Azmettirme suçundan yargılanan sanık Adem S. ise mahkeme heyetine "Duvarda yazan adalet yerini bulacak" dedi.

Burdur'da 8 Şubat'ta kasten yaralama suçundan kapalı cezaevinde yatarken Açık Ceza İnfaz Kurumu'na geçtiği gün gitmesi gereken süre içinde gitmeyip Çavdır ilçesinde boşandığı eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı oteli basarak odasında av tüfeğiyle vurup daha sonra birçok yerinde bıçaklayarak ağır yaralayan Tarık Y. (45) olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özlem Şımarık yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Emniyet ekipleri, kaçan Tarık Y.'yi olaydan yaklaşık 6 saat sonra Denizli'nin Çameli ilçesinde dağlık alanda bulunan bir gazinoda yaptığı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Tarık Y. işlemler için Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken Tarık Y.'ye yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen Meryem S. (30), Erdal A. (40), Kazım Ö. (37), Mehmet Ç. (27), Mustafa S. (31), Şaban A. da (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen şüphelilerden katil zanlısı Tarık Y. ve yardım eden Erdal A., Kazım Ö., Mehmet Ç., Mustafa S., Şaban A. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken Meryem S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Tarık Y.'ye yardım ettiği tespit edilen Meryem S. ve azmettirici olmakla suçlanan Adem S. (36), ve Gökay S.(33) 14 Mayıs günü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yargılamanın 25 Aralık 2024 tarihinde görülen birinci duruşmasında ise tutuklulardan Kazım Ö. ve Mustafa S.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Bugün Burdur 2. Agˆır Ceza Mahkemesi'nde go¨ru¨len ikinci durus¸masında tutuklu sanıklar Tarık Y., Erdal A., Mehmet C¸., S¸aban A., Adem S., Go¨kay S., Meryem S. ve tutuksuz yargılanan sanıklar Kazım O¨. ve Mustafa S., ile taraf avukatları hazır bulundu.

Durus¸mada 4'ü polis 8 tanığın dinlenmesinin ardından iddia makamı dosyadaki eksik hususların giderilmesini, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında da uygulanan adli kontrol hu¨ku¨mlerinin devamını talep etti.

Maktul O¨zlem S¸ımarık'ın avukatları ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanıklardan Meryem S., Erdal A., Mehmet C¸., S¸aban A., Adem S. ve Go¨kay S.'nin avukatları mu¨vekkillerinin iddianamede aleyhlerine olan maddeleri kabul etmediklerini beyan ederek mu¨vekkillerinin 1 yıldan fazla su¨redir hapis yattıklarını, kac¸ma ve delilleri karartma s¸u¨phesi bulunmadıgˆı ic¸in tahliyelerini, mahkeme heyeti aksi du¨s¸u¨ncede ise adli kontrol s¸artıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Tutuksuz sanıklar Kazım O¨. ve Mustafa S.'nin avukatları ise mu¨vekkillerinin haklarındaki adli kontrol hu¨ku¨mlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini istedi.

Mahkemede so¨z verilen sanıklardan Meryem S. mahkemede dinlenen tanıkları tanımadıgˆını beyan ederek, "O¨zlem'in o¨lmesini istemem ic¸in herhangi bir neden yoktur. Mu¨talaayı kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık Erdal A., Mehmet C¸., S¸aban A. cinayet ile hic¸bir alakalarının bulunmadıgˆını, suc¸suz olduklarını ve o¨nceki savunmalarını tekrar ettiklerini dile getirerek beraatlerini, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise adli kontrol s¸artıyla tahliyelerini talep ettiler.

Tutuksuz sanıklar Kazım O¨. ve Mustafa S. olayla hic¸ bir ilgilerinin bulunmadıgˆını belirterek haklarındaki adli kontrol hu¨ku¨mlerinin kaldırılmasını istediler.

O¨zlem S¸ımarık'ı o¨ldu¨rmekten yargılanan tutuklu sanık Tarık Y. ise o¨nceki savunmalarının tekrar ettigˆini, bu as¸amada herhangi bir so¨yleyecegˆinin bulunmadıgˆını söyledi.

O¨zlem S¸ımarık'ın o¨ldu¨ru¨lmesi olayında azmettirme suc¸u ile yargılanan Go¨kay S. mahkeme heyetine, "10 aydır o¨mru¨mden alınıyor. Benim olayla hic¸bir ilgim yok. Baz istasyonu ve HTS kayıtlarına bakılmasını, olayda kullanılan bıc¸akta benim DNA'mın olup olmadıgˆına bakılmasını talep ediyorum. Bu dosyada yargılanmamın tek nedeni u¨zerime atılan iftiradır. Ben suc¸suzlugˆumun ortaya c¸ıkarılmasını ve bu s¸ekilde beraatimi talep ediyorum" dedi.

Özlem Şımarık'ın öldürülmesinde bir azmettirme suçundan yargılanan bir diğer sanık Adem S. ise mahkeme heyetine "Duvarda yazan adalet yerini bulacak" diyerek, "Bu işi Tarık kendi kararıyla yaptı. Şaban A. da ona yardım etti. Bu kişilerin üzerime attığı iftira nedeniyle kaç aydır tutukluyum. Bu suçtan aklanarak beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gergin geçen mahkemede azmettirme suçuyla yargılanan kardeşler Gökay S. ve Adem S. ise katil zanlısı olarak yargılanan Tarık Y. arasında sözlü tartışma çıktı.

Mahkeme heyeti duruşmaya verdiği aranın ardından tutuklu sanıklar Tarık Y., Erdal A., Mehmet Ç., Şaban A. ve Adem S.'nin tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan sanıklar Kazım Ö. ve Mustafa S.'nin adli kontrolünün devamına, tutuklu sanıklardan Meryem S. ve Gökay S.'nin ise tutuksuz yargılanmasına ve haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukat Yağmur Burçin Sayın, "Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bugün Özlem Şımarık'ın ikinci duruşmasındaydık. İki tane tahliye var. Savcı mütalaasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Sanıklardan 5'i tutuklu yargılanmakta. Biz kadın cinayetleri, Özlem ve Özlem gibi bütün kadınlar için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bu dosyanın da takipçisi olacağız. Bir sonraki celse 25 Nisan'a ertelendi. Dernek olarak takipteyiz. En ağır cezadan cezalandırılma talebimiz var. Bu vahşice cinayetlere dur demek için çabamız devam edecek" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Özlem Şımarık Davasında Tahliye Kararları - Son Dakika

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