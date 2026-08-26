Pamukkale'de U Dönüşü Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Pamukkale'de U Dönüşü Kazası: 1 Yaralı

Pamukkale\'de U Dönüşü Kazası: 1 Yaralı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yasak noktada U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde U dönüşünün yasak olduğu noktada dönüş yapmak isteyen otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi Eski Acıpayam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; N.S. idaresindeki 20 AEM 222 plakalı otomobil, U dönüşünün yasak olduğu noktada dönüş yapmak istedi. Bu sırada seyir halinde olan A.E.K. idaresindeki 20 AOU 286 plakalı motosiklet, dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü A.E.K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Pamukkale, 3. Sayfa, Denizli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pamukkale'de U Dönüşü Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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