Pamukkale\'deki Tekstil Atölyesinde Yangın: Büyük Maddi Hasar

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu. Yangın sırasında yılbaşı tatili nedeniyle çalışanların olmaması büyük bir faciayı önledi.

Yangın, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Demokrasi Caddesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının dokuma atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yılbaşı tatili nedeniyle mesainin olmadığı dokuma atölyesinden öğle saatlerine doğru dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Akhan, Kayalık ve Honaz şube itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı iş yerinin çevresinde büyük duman bulutları oluşurken, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyük bir faciaya dönüşmeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın esnasında yılbaşı tatili nedeniyle işyerinde çalışanların olmaması büyük faciayı önledi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, 2 dokuma makinasının kullanılamaz hale geldiği yangında büyük maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ