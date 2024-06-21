Parçalanan kask sürücüyü hayata bağladı - Son Dakika
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Parçalanan kask sürücüyü hayata bağladı

Manavgat'ta midibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kaskı parçalanmasına rağmen kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza anında takılı olan kask, sürücünün hayatını kurtardı.

21.06.2024 10:16
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Parçalanan kask sürücüyü hayata bağladı

Kafasını midibüse çarptı, kask parçalandı, kendisi hafif yaralandı

ANTALYA - Manavgat'ta midibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kaskı parçalanmasına rağmen kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü takılı olan kaskı sayesinde kazayı ucuz atlattı. Manavgat Örnek Mahallesi'nde 1525 sokak üzerinde seyir halinde olan Azerbaycan vatandaşı Sarjan Kaçhaliyev'in kullandığı 07 BIA 450 plakalı motosiklet, Şükrü Sözen Köprüsü girişine geldiğinde karşı yönden gelen Ali Kazmacı'nın kullandığı 07 C 74657 plakalı servis midibüsü çarpıştı.

Kask hayatını kurtardı

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kaçhaliyev kafasını çaptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken hafif sıyrıklarla kazayı atlatan Sarjan Kaçhaliyev olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya şahit olan bir vatandaş, motosiklet sürücüsünün başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattığını, kask kalitesiz olmasına ve parçalanmasına rağmen sürücüyü koruduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Parçalanan kask sürücüyü hayata bağladı - Son Dakika

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