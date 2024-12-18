Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Kaçtı, 3 Arkadaş Yaralandı

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Park halindeki 2 araca çarpan sürücü, yaralı 3 arkadaşını bırakıp kaçtı

Kontrolden çıkan lüks otomobil park halindeki 2 araca çarptı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde lüks otomobil, aniden yola çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaparken kontrolden çıktı. Park halindeki 2 araca çarpan sürücü, kazada yaralanan 3 arkadaşını olay yerinden kaçtı.

Kaza, Pamukkale ilçesinde Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz sürücünün ismi belirlenemeyen 20 ALC 837 plakalı lüks araç seyir halindeyken aniden yola çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce 20 AFE 498 plakalı araca, ardından ise 09 YF 324 araca çarptı. Araçta bulunan Lütfiye F., Elif F., Buse Ö. yaralanırken sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk etti.

Kaza sonucunda yol ekipler tarafından tek şeride düşürüldü. Belediye ekiplerinin kazanın ardından temizlik çalışmalarıyla beraber Süleyman Demirel Bulvarı'nda yol eski halinde döndü. Kaza neticesinde park halindeki araçlar kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan 3 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaza sonrası olay yerinden kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.