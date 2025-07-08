Patnos\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Patnos- Erciş yolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AĞRI