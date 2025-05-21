Pendik'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı - Son Dakika
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Pendik'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı

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Pendik\'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
21.05.2025 14:38
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Pendik\'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
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İstanbul Pendik'te Ergenekon Ortaokulu'nda tahtaya kaldırdığı öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmenin, öğrenciyi tehdit ederek 'seni gebertirim' dediği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Ayrıca öğretmenin Maltepe'den Pendik'e sürgün gönderildiği belirtildi.

Ergenekon Ortaokulu'nda görev yaptığı sınıfta tahtaya kaldırdığı öğrencisine sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan öğretmen, öğrenciyi tehdit ederek hakaretler savurdu. O anlar, sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ÖĞRETMEN PENDİK'E SÜRGÜN GÖNDERİLMİŞ

Görüntülerde öğretmenin, öğrenciye "Pisliksin, seni gebertirim" diyerek bağırdığı duyuldu. Yaşanan olay sonrası öğrencilerin aileleri okula giderek şikayet dilekçelerini teslim etti. Öğretmenin daha önce Maltepe'de görev yaptığı ve disiplin sorunları nedeniyle Pendik'e sürgünle gönderildiği öğrenildi.

ÖĞRENCİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sınıftaki öğrencinin ablası Gül Ak, "Bugün sabah saatlerinde kardeşimin arkadaşına öğretmen tarafından şiddet uygulanıyor. Aslında bu daha önce benim kardeşime ve arkadaşlarına da olmuş ama korkudan bize söyleyememişler. Bugün yaşanan olayda kardeşim dayanamayıp görüntüleri çekmiş ve eve gelip bize gösterdi. Biz de hemen okula gelip dilekçemizi verdik, şikayetimizi yaptık. Darp edilen kızın ailesi başta 'siz karışmayın, biz hallederiz' dedi ama ben susmadım" dedi.

Aynı öğretmenin kendisini de darp ettiğini iddia eden B.S., "Resim öğretmenimiz D.A. tarafından darp edildim. Durduk yere yanıma gelip omzuma yumruk attı. Sürekli beni suçluyor. Hatta bana 'sen bana sarkıntılık yapıyorsun, pavyon güvenliği olursun' dedi. Bunları söylemek istemiyordum ama artık dayanamıyorum. Merdivenden inerken beni itti, neredeyse düşüyordum. Hiçbir sebep yokken bir anda bağırıp çağırıyor, yumruk atıyor. Diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde davranıyor. Her gün sinirli olduğunda bize çatıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Öğrenci Y.L. ise, "Ben çok sık okula gelmiyordum. Bir gün geldiğimde çantam sıranın üstündeydi. Öğretmen geldi ve çantayı üstüme fırlattı. Montumdan hırpalayarak 'sen niye böylesin' dedi. Ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu ilk de değil, daha önce de yaptı. Sadece konuşanlara değil, konuşmayanlara bile yapıyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

Pendik\'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Halis demir:
    bu terbiye almamış saygısız şımarık nesile kim soruşturma açacak. 88 7 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Çocuğuna saygıyı sevgiyi terbiyeyi öğretemeyen ebeveynler için soruşturma açılsın. O kadar şımarık Asi bir nesil yetiştiriyorlar ki çocuk evde alışkın olduğu her türlü şımarıklığa okulda da diğer mekanlar da da devam ediyor. Öğretmenin de bir sabrı var robot değil sonuçta. 53 10 Yanıtla
  • Genel Production:
    Harun Ceyhan masal yazmış...Disipline edilmeyen neslin geldiği noktayı görüyoruz. 37 9 Yanıtla
  • Vedat null:
    bizi öğretmen dövdüğü zaman ailemize söyleyemez dik duydukları zaman birde onlardan dayak yerdik öğretmen kutsaldı bizim zamanımızda disiplini terbiyeyi aileden çok öğretmenlerden alırdık 32 10 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    neyin soruşturmasını açtınız acaba. 1 tane şımarık velet çıkacak bütüüün sınıfın huzurunu kaçıracak dersi sabote edecek arkadaşlarını zorbalayacak öğretmen dur etme yapma evladım diyecek bu velet dinlemeyecek sonra bunun anası babası vermediği terbiyeyi öğretmenden bekleyecek. herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın terbiyesini versin önce sonra okula salsın kardeşim. bu veletlere yüz verdiği için aileleri kendilerini dokunulmaz sanıp istedikleri gibi at koşturuyorlar okulda derste. hak edene de hakkını verecek öğretmen. bi öğretmen de kolay yetişmiyor bu ülkede. herkes haddini bilsin. 28 9 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Öğretmenleri eleştirirken yetiştirilmemiş çocukları da sorgulamak gerekir. Eğitim sistemimiz maalesef çok geride kalmış bir türlü düzeltemiyoruz. 12 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    90 lı yıllarda lısedeyken ödev verırlerdı..bır ogretmen vardı din hocası cok ıyıydı espırılı gulerdı herkes onu severdı...ama bır baskası vardı kı genc bırı o yuzu gulmez serttı herkesı gezerek odev yapmayan 10 kısıyı tahtaya kaldırırdı,herkese tek tek oyle tokat cakardıkı her bırı oldugu yerde donup saga sola duserdı..sag elını 1 metre uzaga gerıp tum gucuyla tokatlardı..ama kımse ne ceza verdı ne tayınını cıkardı yıllarca aynı okuldaydı..1000 lerce sahıt var 9 5 Yanıtla
  • Efem0909:
    Bırakında çocuklar okulda bari biraz disipline sokulsunlar en ufak şeyde ya veli okula geliyor ya öğretmene soruşturma açılıyor Bu şekilde nasıl düzgün bir nesil yetişecek 7 4 Yanıtla
  • Ferdi Korhan:
    Buda neki yaw 95de ankarada ingilizce ogretmenim bana ucan tekme atip adukett cekiyordu 1 0 Yanıtla
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