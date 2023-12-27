 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pendik'te ATM'den para çeken iş adamı silahlı saldırı sonucu öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te ATM'den para çeken iş adamı silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Pendik'te bir ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Emrah Akyıldız'ın katil zanlısı Samsun'da yakalandı. İş adamının öldürülmeden önce tehdit edildiği ve şirketi kapatması istendiği öğrenildi.

Pendik\'te ATM\'den para çeken iş adamı silahlı saldırı sonucu öldürüldü
27.12.2023 - 13:52,
Abone Ol

Pendik'te ATM'den para çektiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Emrah Akyıldız'ın katil zanlısı, Samsun'da yakalandı. Öldürülen iş adamının, eskiden çalıştığı şirketteki kişiler tarafından tehdit edildiği, şirketi kapatması ve ihalelerden çekilmesi istendiği öğrenildi.

Pendik'te Güllübağlar Mahallesinde geçtiğimiz cumartesi saat 12.15 sıralarında yaşanan, otomobiliyle bir ATM önüne gelen iş adamı Emrah Akyıldız (37), aracından inip ATM'de işlem yaptığı sırada arkasından gelen silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Emrah Akyıldız'a arkadan yaklaşan koyu giyimli, elinde beyaz poşet bulunan bir kişi, Akyıldız'ın başına ateş ettikten sonra kaçtı. Olay yeri ve çevresinde yapılan aramalarda saldırgana ait olduğu tespit edilen bir çift eldiven, bir çift beyaz renkli kulaklık, siyah renkli bere, kovan ve deforme halde çekirdek bulundu. Şüphelinin kaçış istikameti yönünde çimenlik alanda yapılan aramada, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 6 mermi bulunan bir adet şarjör bulundu.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, Emrah Akyıldız'ın İstanbul'da yemekçilik şirketinde çalıştığı, bir süre sonra bu şirketten ayrılarak kendisinin bir şirket kurduğu, Akyıldız'ın eski çalıştığı şirketteki kişiler tarafından tehdit edildiği, ölüm tehditleri aldığı, şirketi kapatması ve ihalelerden çekilmesi istendiği öğrenildi.

Polis yaptığı çalışmalarda silahlı saldırganın 36 yaşındaki H.I. olduğunu tespit etti. Bir kadınla birlikte iki gün önce Pendik'te bir otele yerleştiği belirlenen şüphelinin, saldırının ardından da otelden ayrıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, Samsun'da olduğunu tespit ettikleri H.I.'yı geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen operasyonla yakalayarak İstanbul'a getirdi.

Polis merkezinde sorgulanan şüpheli H.I. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pendik, Samsun, ATM, Samsun, Güvenlik, İstanbul, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te ATM'den para çeken iş adamı silahlı saldırı sonucu öldürüldü - Son Dakika


14:33
THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:32
Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54
İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:48
16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:33 THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54 İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:48 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 15:13:24. #1.13#
SON DAKİKA: Pendik'te ATM'den para çeken iş adamı silahlı saldırı sonucu öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement