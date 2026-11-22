Pendik'te 9 katlı bir binada doğal gaz zehirlenmesi şüphesi üzerine ekipler harekete geçti. İlk incelemelerde 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kendi imkanlarıyla hastaneye başvuran 12 kişiyle birlikte tedavi altına alınanların sayısı 16'ya yükseldi. Bina tahliye edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.

SABAH SAATLERİNDE İHBAR GELDİ

Pendik Esenler Mahallesi Sedir Sokak'ta bulunan 9 katlı binada sabah saatlerinde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Binada yapılan ilk incelemelerde zehirlenme şüphesi bulunan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye başvuran 12 kişiyle birlikte tedavi altına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.

AİLELER BAHÇEYE İNDİRİLDİ

Ekipler tarafından bina tedbir amacıyla tahliye edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı. Binada yaşayan aileler güvenlik amacıyla binanın bahçesine indirildi.

İGDAŞ ve ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, doğal gaz kaçağının kaynağına ilişkin incelemenin devam ettiği öğrenildi.