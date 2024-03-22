Pendik'te iki tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Pendik'te iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir tır, aynı istikamette ilerleyen başka bir tır ile çarpıştı. İki tırın sürücüsü de kazayı yara almadan atlatırken tırlardan birinde bulunan bir yolcu yaralandı. İki tır çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarındaki otluk alana fırladı. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

22.03.2024 19:23  Güncelleme: 19:24
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Pendik'te iki tır çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir tır, aynı istikamette ilerleyen başka bir tır ile çarpıştı. İki tırın sürücüsü de kazayı yara almadan atlatırken tırlardan birinde bulunan bir yolcu yaralandı. İki tır çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarındaki otluk alana fırladı.

Kaza, Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre nişasta yüklü olan Mercedes markalı tır ile ilerleyen Mehmet Bahçı, aynı istikamette ilerleyen ve önüne kıran Daf markalı, ticari araç taşıyan 34 AHK 316 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki tır yolun kenarındaki otluk alana fırladı. İki tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Daf markalı tırda yolcu koltuğunda bulunan bir kişi kabin içinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te iki tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te iki tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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