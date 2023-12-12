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Pendik'te Servis Minibüsü Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Pendik'te Servis Minibüsü Kazası: 5 Yaralı

Pendik'te ters yönde seyir halindeki bir servis minibüsü, dönel kavşaktan dönmeye çalışan bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12.12.2023 - 01:08,
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Pendik'te servis minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te ters yönde seyir halindeki servis minibüsü, dönel kavşaktan dönmeye çalışan bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LAF 226 plakalı servis minibüsü ters yönde seyir halindeyken dönel kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CJR 204 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisindeki yolcular savruldu. Yaşanılan olayda beş kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanılan olayın ardından kazaya karışan araç sahiplerinin akrabaları olay yerine geldi. İki aile arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik\'te Servis Minibüsü Kazası: 5 Yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Servis Minibüsü Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te Servis Minibüsü Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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