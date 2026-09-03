Pınarbaşı'nda adayı darp edip vurma davasında Adli Tıp raporu bekleniyor - Son Dakika
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Pınarbaşı'nda adayı darp edip vurma davasında Adli Tıp raporu bekleniyor

Pınarbaşı\'nda adayı darp edip vurma davasında Adli Tıp raporu bekleniyor
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Kayseri Pınarbaşı'da belediye meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ı darp edip silahla vuran E.U. ve M.U.'nun yargılandığı davada mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor gelmediği için duruşmayı 20 Ekim'e erteledi. Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulunurken, Bahadır'ın avukatı adaletin tecelli edeceğini söyledi.

Kayseri'de Pınarbaşı Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Şerafettin Bahadır'ın darp edilerek silahla vurulması olayının görüldüğü davada yine karar çıkmadı.

Pınarbaşı Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Şerafettin Bahadır'ın darp edilerek silahla vurulması olayıyla ilgili E.U. ve M.U.'nun yargılanmasına Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıkların hazır bulunduğu duruşmada sanık avukatları tutukluluk halinin infaza dönüştüğünü belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Her iki sanık da olaydan dolayı pişman olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti. Savcılık makamı sanıkların tutukluluk halinin devamını talep ederken, mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun gelmediği için duruşmayı 20 Ekim tarihine erteledi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şerafettin Bahadır'ın avukatlarından Emre Ayan, "Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum: Bu ülkenin demokrasisine, toplumun birlik ve beraberliğine, huzuruna hiç kimse kaba kuvvetle, şiddetle gölge düşürmemelidir. Adalet er ya da geç tecelli eder; hesap sorar, hakkı yerine getirir" dedi.

Kaynak: İHA

Kayseri Pınarbaşı, Adli Tıp Kurumu, Pınarbaşı, 3. Sayfa, Güvenlik, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pınarbaşı'nda adayı darp edip vurma davasında Adli Tıp raporu bekleniyor - Son Dakika

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