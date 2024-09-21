PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan İstanbul'da Yakalandı

Çiğdem Aslan, PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

21.09.2024 11:47
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Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan'ın İstanbul Havalimanı'nda yakalanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıktı. Avustralya'da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere katıldığı tespit edilen PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan'ın (51) terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren Avustralya Demokratik Kürt Toplum Federasyonunun (FDKSA) sözde eş başkanı olduğu öğrenildi. Aslan'ın, Melburn'de yine terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren Viktorya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-KURD) tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığı ve bu etkinliklerde PKK/KCK propagandası yapıldığı ortaya çıktı. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlerde yer aldığı tespit edilen Aslan'ın, PKK/KCK-PYD'nin sözde eş başkanı Şahoz Hasan ile iletişim halinde olduğu belirlendi. Lenna Aslan ismiyle Avustralya pasaportu kullandığı belirlenen Aslan'ın, Türkiye seyahatlerinde ise sahte ismini kullandığı ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği tespit edilen Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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