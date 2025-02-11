PKK'nın 'Kent Uzlaşısı' Faaliyetleri Deşifre Edildi: 10 Gözaltı - Son Dakika
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PKK'nın 'Kent Uzlaşısı' Faaliyetleri Deşifre Edildi: 10 Gözaltı

Terör örgütü PKK'nın metropol illerdeki etkinliğini artırma amacıyla yürüttüğü 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, yerel seçim stratejisi çerçevesinde iddialı organizasyonları hedef alıyor.

11.02.2025 09:11
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Terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEM Parti tarafından yerel seçim stratejisi olarak belirlenen ve Aralık 2023'te yayımlanan tutum belgesinde 'kent uzlaşısı' gerçekleştirilen görüşmeler, müzakereler ile anlaşma sağlanan il veya ilçelerde aday göstermeme, kendi adayını farklı partiler bünyesinde aday gösterme ve belediye meclislerinde kontenjan elde etme gibi yöne gidildiği tespit edildi. Soruşturmada 'kent uzlaşısı' formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu belirlendi. Sözde bu formül ile batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu ve özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların, örgütün taban örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu kaydedildi.

Soruşturmada örgütün 'kent uzlaşısı' kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları öne sürülen ve bu çerçevede seçilmeleri sağlanarak görev yapmaya başladıkları iddia edilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G. ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli, Beyoğlu Meclis Üyeleri ve Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı 1 sivil şahıs olmak üzere toplamda 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri, iş yerleri ve şüphelilerden C.Y. ve L.G.'nin görev yaptıkları Belediye Başkanlıklarındaki odalarında arama işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK'nın 'Kent Uzlaşısı' Faaliyetleri Deşifre Edildi: 10 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK'nın 'Kent Uzlaşısı' Faaliyetleri Deşifre Edildi: 10 Gözaltı - Son Dakika
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