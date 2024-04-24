PKK'nın Türkiye yapılanmasındaki uzantılarına 3 ilde operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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PKK'nın Türkiye yapılanmasındaki uzantılarına 3 ilde operasyon: 9 gözaltı

İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın yurtiçi yapılanmasında yer alan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

24.04.2024 19:27
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PKK'nın Türkiye yapılanmasındaki uzantılarına 3 ilde operasyon: 9 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın yurtiçi yapılanmasında yer alan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan şüphelilerin, örgütün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi İdeolojik Alan yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren Basın/Yayın Komitesinin YRD(Yekitiya Rewşanberi Demokratik-Demokratik Aydınlanma Birliği) içerisinde yer alan kişiler olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri ile TEM birimlerince bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Örgütün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi 'ideolojik alan yapılanmasına' bağlı olarak faaliyet gösteren sözde Basın/Yayın Komitesinin YRD(Yekitiya Rewşanberi Demokratik-Demokratik Aydınlanma Birliği) içerisinde faaliyet gösteren 12 kişi tespit edildi.

Güvenlik ve istihbarat birimlerince yerleri tek tek belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için dün İstanbul, başkent Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Üç ilde 11 farklı adrese peş peşe yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişiden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilere ait ikametlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve yasaklı yayınlara el konuldu.

Yakalanan PKK/KCK üyesi 9 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken firari durumda olan 2 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK'nın Türkiye yapılanmasındaki uzantılarına 3 ilde operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

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