PKK Yandaşları, Belediye Otobüs Sürücüsü ve Çocuğu Öldürmekten 11 Yıl Sonra Cezalandırıldı

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Belediye otobüs sürücüsünü ve bir çocuğu öldüren PKK yandaşları 11 yıl sonra ceza aldı

ADANA - Adana'da terör örgütü PKK'nın yönlendirmesiyle belediye otobüsünü taşlayarak otobüs sürücüsünü öldürüp, bir çocuğun da ölümüne neden oldukları iddia edilen 10 sanıktan 2'si 25'er yıl, biri 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde 17 Kasım 2013'te 27 yaşındaki Ali Köse yönetimindeki 122 numaralı Levent- Balcalı hattında yolcu taşıyan belediye otobüsü, PKK yandaşları olduğu belirtilen grup tarafından düzenlenen gösteri sırasında taşlandı.

Başına taş isabet eden sürücü Ali Köse, kaçmak isterken, aracın kontrolünü kaybetti ve yol kenarındaki İbrahim Taşkıran'a çarptı. Taşkıran ölünce, iddiaya göre, göstericiler araçtan indirdiği başından yaralı şoförü öldüresiye dövdü. Kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Ali Köse, öldüğü sanılarak olay yerinde bırakıldı. Olaya müdahale eden polisler tarafından ağır yaralı olarak Adana Numune Hastanesi'ne götürülen sürücü Köse, yaşamını yitirdi.

Otobüs sürücüsü Ali Köse ile yol kenarındaki İbrahim Taşkıran'ın ölümünün ardından olay tarihinde 14 yaşında olan M.A. ile Y.D. tutuklandı. Yapılan soruşturma sonunda yaşları 13 ile 15 arasında olan çocuklar M.A., D.D., Y.D., O.B., N.T., M.B., A.K., H.Ö., S.Ş. ve O.S. hakkında, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kamu Malına Zarar Verme, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama, Toplantı ve Yürüyüşlere Yasadışı Örgütlere Ait Araç, Gereç, İşaret, Üniforma Taşıyarak, Yasadışı Sloganlar Atarak Katılma" suçlarından Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava dosyası daha sonra açılan Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yargılama sırasında tutuklu olan sanıklar M.A. ve Y.A. adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yaklaşık 11 yıl süren dava sonuçlandı. Karar duruşmasına tamamı tutuksuz olan olay zamanı 13-14 yaşlarında olan şu anda ise 24-25 yaşlarındaki sanıklardan bazıları ile tarafların avukatları katıldı.

Son savunmaları sorulan sanıklardan M.A., eski savunmalarını tekrarlayıp suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben bu eyleme katılmadım.Atılı suçlamalarla hiç bir ilgim yoktur. Ben daha önceki savunmamda belirttiğim üzere o saatte babamın 19 Mayıs mahallesindeki iş yerindeydim." Diyerek beraatini istedi.

Sanık Y.D. da suçlamayı kabul etmedi. Eski savunmalarını tekrarlayan Y.D., "Ben olay tarihinde 12-13 yaşlarında bir çocuktum. Daha önceki savunmalarımda belirttiğim gibi kardeşlerimle birlikte halamlara çay içmeye gitmiştik. Kardeşlerim dışarı çıkmak isteyince onları yalnız bırakmak istemediğim için bende onlarla dışarıya çıktım. Cadde de olayların olduğunu ve belediye otobüsünün birine çarptığını gördüm, sonrasında tedirgin olup eve geri girdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Sanık D.D. da, olayın üzerinden çok zaman geçtiği için olayı hatırlamadığını belirterek, önceki savunmalarının doğru olduğunu belirtti.

Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalasında, sanıklar M.A. ile D.D.'nin otobüs sürücüsü Ali Köse'nin öldürülmesi yönünden müebbet, yaşı küçük çocuk İbrahim Taşkıran'ın ölümüne neden olmak suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını, verilecek hükümde yaş indirimi uygulanmasını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını istedi. Sanıklardan Y.D.'nın ise olay tarihinde alınan doktor ve sağlık kurulu raporlarına göre 12 yaşını doldurmadığı gerekçesiyle ceza tertibine yer olmadığına karar verilmesini, 7 sanığın ise 'kasten öldürme' suçlarından beraatlerini istedi. Ayrıca, tüm sanıkların 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraat, diğer suçlardan ise zaman aşımı nedeniyle davalarının ayrı ayrı düşürülmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan M.A. ile D.D.'ye otobüs sürücüsü Ali Köse'yi öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezaları olay tarihinde yaşlarının küçük olması ve duruşmadaki iyi halleri nedeniyle 15 yıla indirildi. Ayrıca, her iki sanık, İbrahim Taşkıran'ın ölümüyle ilgili olarak da önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilirken, olay tarihinde yaşlarının küçük olması ve iyi hallerinden dolayı cezaları 10'ar yıla düşürüldü. Toplamda 25'er yıl hapis cezası verilen 2 sanığın adli kontrol kararları da kaldırıldı. Sanık Y.D. ise otobüs sürücüsü Ali Köse'nin öldürülmesi ve İbrahim Taşkıran'ın ölümü ile ilgili olarak toplamda 20 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, tüm sanıkların 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine ayrıca diğer suçlardan davalarının ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine de karar verdi.