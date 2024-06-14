Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı - 'Engin Polat tekme atarak kapıyı açtı' - Son Dakika
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Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı - 'Engin Polat tekme atarak kapıyı açtı'

Dilan ve Engin Polat çiftiyle mahkemelik olan komşuları, olay gününü anlattı. Müşteki komşu Esra A., duruşmada 'Engin Polat tekme atarak kapıyı açtı' dedi. Duruşma bir sonraki celse tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Sanık Dilan Polat hakkında 'Hakaret', 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat'ın ise 'Hakaret', 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

14.06.2024 11:47
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Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı

- "Engin Polat tekme atarak kapıyı açtı"

İSTANBUL - Komşularıyla ettikleri kavga nedeniyle mahkemelik olan sanık Dilan ve Engin Polat'ın yargılanmasına devam edildi. Müşteki komşu Esra A., "Engin Polat tekme atarak kapıyı açtı" dedi. Duruşma bir sonraki celse tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından komşu Metin A. Polat çiftinden şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, sanık Dilan Polat hakkında 'Hakaret', 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat'ın ise 'Hakaret', 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Dilan ve Engin Polat katılmazken, müşteki Metin Serhat A. ve Esra A. ise duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

"Engin Polat tekme atarak kapıyı açtı"

Duruşmada söz verilen müşteki Esra A., "Konut dokunulmazlığı ihlalinde sadece Engin Polat değil daha fazla kişi vardı. O gün eşimin doğum günüydü. Evimize döndüğümüzde sanıklar için gelen araçlar nedeniyle yol doluydu. Bizde aracımızı bırakabileceğimiz en yakın yere bıraktık. Sonra kapı çaldı ve eşim kapıyı açtı. Bizden aracımızı çekmemizi istediler. Eşim arabayı çekmek için evden çıktı. Dışarıdan bağırma sesleri duydum. Site güvenliğini aradım yardım istedim. Engin Polat, kapımıza vurdu ancak kapı açılmayınca tekme atarak kapıyı açtı. Sonrasında eve bir kaç kişi daha girdi. En son Dilan Polat geldi, bağırmaya başladı. Hasta olan bir çocuk olsa başka birisi de aranasıyla götürebilirdi. Şikayetimi geri çekiyorum." dedi.

"Dilan Polat bana küfür etmeye başladı"

Müşteki Metin Serhat A. ise "O gün doğum günümdü. Tanımadığım biri telefonla arayıp arabayla ilgili anlam veremediğim şeyler söyledi. Daha sonra kapı çaldı. 2 kişi sebep belirtmeden araçlarıyla çıkmak istediklerini söylediler. Bende buna engel olanın oraya park edenler olduğunu söyledim ve eve girdim. Olay yaşanmasın diye aracımı çekmeye giderken Dilan Polat önde olmak üzere bir kaç kişi bana doğru geliyordu. Hanımefendi bu araçları görmüyor musunuz? Siz koymuşsunuz dedim. Bana bağıramazsın diye çığlık attı. Bağırmadığımı söyleyince bana küfür etmeye başladı. Bu kişiyle muhatap olamayacağımı anlayınca suç duyurusunda bulunmaya karat verdim. Dilan tehdit içerikli bir söz söylemedi sadece küfür etti. Şikayetimi geri çekiyorum" dedi.

Dosya, esasa ilişkin mütalaa verilmesi için savcıya gönderildi. Mahkeme, dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanıklar müdafinin tanık dinletme talebini kabul etti. Sanık müdafisine süre verilerek duruşma 17 Temmuz tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı - 'Engin Polat tekme atarak kapıyı açtı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı - 'Engin Polat tekme atarak kapıyı açtı' - Son Dakika
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