Kadir İnanır'ın mirasında kriz büyüyor! 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ilk kez konuştu

Kadir İnanır’ın vasiyetnamesi üzerinden başlayan miras tartışması büyüyor. Usta oyuncunun mal varlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddiası gündemdeki yerini korurken, Kural “Kendisi bir vasiyetname hazırlamış. Buna saygı duymak lazım” dedi. İnanır’ın yeğeni Levent İnanır ise vasiyetnamenin hazırlandığı dönemde dayısının sağlık durumuna ilişkin soru işaretleri bulunduğunu öne sürerek, “Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı” ifadelerini kullandı.

VASİYETNAME AÇILAMADI, DAVA 17 ARALIK’A ERTELENDİ

Kadir İnanır’ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı belirtilen üç vasiyetnamenin bugün Beykoz Adliyesi’nde açılması bekleniyordu. Ancak bazı mirasçılara gerekli tebligatların ulaştırılamaması nedeniyle duruşma 17 Aralık 2026’ya ertelendi.

Vasiyetnamelerin içeriği henüz mahkeme tarafından açıklanmazken, İnanır’ın mal varlığının büyük bölümünü Jülide Kural’a bıraktığı iddiası gündeme geldi. Bu iddia henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.

JÜLİDE KURAL: “BUNA SAYGI DUYMAK LAZIM”

Tartışmaların odağındaki Jülide Kural ise yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, Kadir İnanır’ın ailesine hayatı boyunca destek olduğunu belirtti.

Kural, “Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun, ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım” dedi.

İnanır’ın vasiyetname hazırladığını belirten Kural, “Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor. Kendisi bir vasiyetname hazırlamış. Buna saygı duymak lazım” ifadelerini kullandı.

Kural ayrıca, “Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” diyerek tartışmanın hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

LEVENT İNANIR: “KADİR DAYIMIN BİRAZ İRADE SORUNU VARDI”

Öte yandan Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada vasiyetnameye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Levent İnanır, “Türkiye’nin hukuku var, Allah’ın da adaleti var. Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin de ne olacağı önemli değil çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. O yüzden bekleyeceğiz” dedi.

“2015’TEKİ VASİYETİ 2022’DE DEĞİŞTİRİYOR”

Levent İnanır, vasiyetnamelerin farklı tarihlerde değiştirilmesine de dikkat çekti.

İnanır, “2015’te verdiği bir vasiyeti 2022’de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Biraz kafa karıştıran bir durum ama dediğim gibi sorunu vardı Kadir dayımın” ifadelerini kullandı. Ayrıca 28 yasal mirasçının bulunduğunu ve sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

GÖZLER 17 ARALIK’TA

Kadir İnanır’ın vasiyetnamelerinin içeriği ve mirasın nasıl paylaştırılacağına ilişkin resmi tablo, 17 Aralık’ta yapılması beklenen duruşmada netleşecek. Levent İnanır, vasiyetnamenin içeriği ne olursa olsun hukuki sürecin işletileceğini belirtirken, Jülide Kural da tartışmaların Kadir İnanır’a yakışan bir dille yürütülmesi çağrısında bulundu.