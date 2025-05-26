Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı - Son Dakika
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Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı

Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı
26.05.2025 16:26
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyette atama ve yer değiştirmeler için yeni sistemi duyurdu. Bakan Yerlikaya, ilk kez uygulanacak sistemle emniyet personelinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin artık görev puanı esasına göre bilgisayar destekli elektronik ortamda yapılacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Ankara'da düzenlenen Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atama Programı'na katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Yerlikaya, toplamda 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin yapılacağını söyledi. İçişleri Bakanı, yaptıkları yeni düzenlemeyle atamanın daha farklı bir yolla gerçekleşeceğini ifade etti.

"GÖREV PUANLARINA GÖRE ATANACAK"

Yeni düzenlemeyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis, başpolis ve polis rütbesindeki emniyet personelinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin artık görev puanı esasına göre bilgisayar destekli elektronik ortamda yapılacağını anlatan Yerlikaya, "Bu sistemle birlikte artık tıpkı öğretmenlerimizde ve sağlık çalışanlarımızda olduğu gibi polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri aktardı:

Bu atama sisteminde görev puanı günlük görev yeri puanı ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor. Günlük görev yeri puanı ise birinci ve ikinci bölgede bulunan illerimiz ile İstanbul ilimiz için ek puan verilmesi, Ticaret Bakanlığı Kalkınma Ajansı tarafından atanan il ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması, son 5 yıllık süreçte tercih edilme ve atanma oranlarına göre belirlenen il tercih edilme puanı ve son 5 yıllık süreçte birimde personel başına düşen olay sayısıyla belirlenen iş yükü puanı. Bu dört kritere göre ortaya çıkan puanların toplamı personelin görev puanını oluşturacak. Bu sistemle birlikte artık zor şartlarda görev yapan personelimize puan avantajı geliyor. İstanbul gibi yüksek nüfuslu, görev yoğunluğu fazla olan illerimizde ve şark görevinde olan personelimize daha fazla puan verilerek atama sıralamasında avantajlı konuma gelmesi sağlanıyor.

İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLDİ

2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle; birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye bin 707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Artık atamalar SMS ile de bildirilecek. Atamalardan sonra, 1 saat içinde personelin telefonuna SMS gelecek. Emniyetin nerede ihtiyacı varsa o ihtiyaca göre atama ve yer değişimi sağlanacak. Bu sistemle atamalar daha adil olacak ve eşitlik-şeffaflık ölçütlerine göre gerçekleşecek."

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Son Dakika 3.Sayfa Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı - Son Dakika

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