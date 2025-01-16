Polis, kaçan şüpheliyi bir saatlik kovalamayla yakaladı - Son Dakika
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Polis, kaçan şüpheliyi bir saatlik kovalamayla yakaladı

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Üsküdar'da denetimden kaçan sürücü, polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı.

16.01.2025 00:35
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Uygulamadan kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı

İSTANBUL - Üsküdar'da denetim uygulamasından kaçan araç sürücüsü, yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylerbeyi'nde denetim noktasında çevrilmek istenen araç bir anda hızlanarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan aracı kovalamaya başladı. Şüpheli şahıs, kaçarken Şile Yolu Ümraniye istikametinde önce kendisini yakalamak isteyen polis ekiplerinin araçlarına, daha sonra da bariyerlere çarparak durdu. Şüpheli şahıs yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın arabasında yapılan aramada silah, bıçak polis rozeti palaskası ele geçirildi.

Kaza nedeniyle Şile Yolu Ümraniye istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis, kaçan şüpheliyi bir saatlik kovalamayla yakaladı
Kaynak: İHA

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