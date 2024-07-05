Polis merkezi önündeki pompalı tüfekli şahsın vurulma anı kamerada - Son Dakika
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Polis merkezi önündeki pompalı tüfekli şahsın vurulma anı kamerada

Mersin'de polis merkezi önünde pompalı tüfekle rast gele ateş açan şahsın polis ekiplerince vurulma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahıs, özel harekat polisleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

05.07.2024 21:29
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Polis merkezi önündeki pompalı tüfekli şahsın vurulma anı kamerada

MERSİN - Mersin'de polis merkezi önünde pompalı tüfekle rast gele ateş açan şahsın polis ekiplerince vurulma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Siteler Polis Merkezi önünde Ercan A. adlı şahıs, elindeki pompalı tüfekle rast gele sağa sola ateş açmaya başladı. Olay üzerine bölgeye Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Polisin çabasına rağmen eylemine devam eden şahıs, yine bilinçsizce ateş açmaya devam edince bölgedeki özel harekat polislerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ercan A, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahsın vurulma anı cep telefonu kamerasında

Öte yandan Ercan A.'nın vurulma anı, civardaki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın elindeki pompalı tüfekle ateş açtığı sırada özel harekat polislerince bacağından vurularak yere düştü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis merkezi önündeki pompalı tüfekli şahsın vurulma anı kamerada - Son Dakika

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