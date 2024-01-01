Polis Yeni Yıl Denetiminde Sürücülere Çikolata Dağıttı

Erdoğan\'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş

Süper Kupa kriziyle ilgili paylaşım Aile dizisini de vurdu! Nejat İşler\'i fena kızdırdılar

Polis bu sefer çikolata dağıttı

DÜZCE - Düzce'de polis ekipleri yılın ilk denetiminde sürücülere bu sefer ceza yerine çikolata dağıttı.

Yeni yılın ilk saatlerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde sürücülerin yeni yılı kutlandı. Kazasız bir yıl temennisi ile durdurulan sürücülere ayrıca çikolata da dağıtıldı. Sürücüler denetimde bu sefer ceza yerine çikolata yedi.