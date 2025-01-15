Kırıkkale'de görevi başındaki polis memuruna mukavemette bulunan şahıs, gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir işletmede A.Ö. isimli şahıs, elinde kesici aletle ekiplerin müdahalesi sırasında görevli memurlara tehdit ve hakaret ederek mukavemette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Polise Mukavemet Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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