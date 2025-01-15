Polise Mukavemet Eden Şahıs Tutuklandı

3.Sayfa

Kırıkkale'de görevi başındaki polis memuruna mukavemette bulunan şahıs, gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir işletmede A.Ö. isimli şahıs, elinde kesici aletle ekiplerin müdahalesi sırasında görevli memurlara tehdit ve hakaret ederek mukavemette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE