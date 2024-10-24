Polisi Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı

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Konya'da kavga ihbarına giden polis ekibindeki bir polis memurunu 7 kez bıçaklayarak yaralayan şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Uyuşturucu madde kullandım olay günü ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 13 Ekim Pazar günü saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin sinir krizi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru Mustafa Topuz, vücudunun çeşitli yerlerinden 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Mustafa Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis memuru, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan da Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavisi tamamlanan polis memuru Mehmet Topuz, taburcu oldu.

"Uyuşturucu kullandım ne yaptığımı hatırlamıyorum"

Polis memurunu bıçaklayan ve 33 suç kaydı olan şüpheli Emre Köroğlu da tedavisinin ardından geçtiğimiz salı günü taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Uyuşturucu madde kullandım. Olay günü ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA