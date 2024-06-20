Polisin 'sabır' sınavı: Otobüs şoförü ehliyetini vermemek için dakikalarca dil döktü - Son Dakika
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Polisin 'sabır' sınavı: Otobüs şoförü ehliyetini vermemek için dakikalarca dil döktü

Kırıkkale'de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs şoförünün ehliyetine, 100 ceza puanını aştığı gerekçesiyle iki ay süreyle el konuldu. Şoför, ehliyeti vermemek için polise dakikalarca dil döktü.

20.06.2024 02:58
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Polisin "sabır" sınavı: Otobüs şoförü ehliyetini vermemek için dakikalarca dil döktü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs şoförünün ehliyetine, 100 ceza puanını aştığı gerekçesiyle iki ay süreyle el konuldu. Şoför, ehliyeti vermemek için polise dakikalarca dil döktü.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kara yollarında görev yapan trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor. 43 ilin geçiş güzergahı olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hususi araçların yanı sıra otobüslerde de seyahat eden sürücü ve yolcuların kontrolleri yapılıyor.

Denetimler kapsamında, ehliyet ve ruhsat kontrolü başta olmak üzere, araçların muayene durumu, sigorta belgeleri ve emniyet kemeri kullanımı gibi hususlar detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, alkollü araç kullanımı gibi trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlar üzerinde de hassasiyetle duruluyor.

Ankara'dan Tunceli'ye yolcu taşıyan Nesimi Ö. idaresindeki 62 AAJ 128 plakalı otobüs, Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde, otobüste fazla yolcu taşındığı tespit edildi. Şoföre, fazla yolcu taşımaktan 540 lira idari para cezası uygulandı. Toplam 100 ceza puanını dolduran şoförün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Ehliyeti alınan şoför, "Sen insan değilsin" diyerek trafik polisine tepki gösterdi.

İşlemlerin ardından otobüs, yedek şoförle yola devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polisin 'sabır' sınavı: Otobüs şoförü ehliyetini vermemek için dakikalarca dil döktü - Son Dakika

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