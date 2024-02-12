Polisten 10 noktada şok denetim: 981 araç sorgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polisten 10 noktada şok denetim: 981 araç sorgulandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından 10 farklı noktada şok denetim gerçekleştirildi. Uygulamada 981 araç ve 2 bin 7 kişi sorgulandı. Şüpheli olan araçlar ve şahıslar denetlendi. 17 araca çeşitli maddelerden 51 bin 190 lira ceza yazıldı, 10 bakaya kaçağına da tutanak tutuldu.

12.02.2024 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polisten 10 noktada şok denetim: 981 araç sorgulandı

DÜZCE - Düzce'de polis ekiplerince 10 farklı noktada şok denetim gerçekleştirildi. Uygulamada 981 araç ve 2 bin 7 kişi sorgulandı.

Düzce'de huzur ve güvenin sağlanması için polis ekipleri şok denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Konuralp, Melensu Park, Öztürkler ve Kervan Kavşağı, Çamköy, Bahçeşehir ve Kuzey Çevre yolları, Çay, Dereli Tütüncü ve Bahçeşehir bölgelerinde şok denetim gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli olan araçlar ve şahıslar denetlendi. 981 araç ve 2 bin 7 kişi sorgulanırken 17 araca çeşitli maddelerden 51 bin 190 lira ceza yazıldı, 10 bakaya kaçağına da tutanak tutuldu.

Polisten 10 noktada şok denetim: 981 araç sorgulandı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bahçeşehir, Düzce, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisten 10 noktada şok denetim: 981 araç sorgulandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:08:10. #1.12#
SON DAKİKA: Polisten 10 noktada şok denetim: 981 araç sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement