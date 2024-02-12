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Polisten 10 noktada şok denetim: 981 araç sorgulandı

DÜZCE - Düzce'de polis ekiplerince 10 farklı noktada şok denetim gerçekleştirildi. Uygulamada 981 araç ve 2 bin 7 kişi sorgulandı.

Düzce'de huzur ve güvenin sağlanması için polis ekipleri şok denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Konuralp, Melensu Park, Öztürkler ve Kervan Kavşağı, Çamköy, Bahçeşehir ve Kuzey Çevre yolları, Çay, Dereli Tütüncü ve Bahçeşehir bölgelerinde şok denetim gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli olan araçlar ve şahıslar denetlendi. 981 araç ve 2 bin 7 kişi sorgulanırken 17 araca çeşitli maddelerden 51 bin 190 lira ceza yazıldı, 10 bakaya kaçağına da tutanak tutuldu.