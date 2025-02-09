Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti

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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde 7 Şubat akşamı dehşet yaşandı. Ayhan Morali (53) ile arkadaşı Yusuf A. (61) sohbet etmek için Bakımyurdu Caddesi'nde buluştu. Kısa süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARACINDAN AV TÜFEĞİ ALIP ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf A., arkadaşı Ayhan Moralı'yı darp etti. Daha sonra Yusuf A., otomobilinden aldığı av tüfeğiyle Moralı'ya ateş açtı. Göğsünden vurulan Moralı kanlar içerisinde yere yığılırken, Yusuf A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Moralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ZANLI TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan Yusuf A. bir sokak arasında polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda Moralı ile tartıştıklarını ve küfürleştiklerini, bunun üzerine de arkadaşını otomobilindeki pompalı tüfekle vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.