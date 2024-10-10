Pompalı Tüfekle Cinayet: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Pompalı Tüfekle Cinayet: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de husumetlisi Burak Ünlüer'i öldüren Hüseyin K. ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

10.10.2024 22:33
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Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Pompalı tüfekle cinayet olayıyla ilgili yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de küfürleşme meselesi yüzünden husumetli olduğu 29 yaşındaki Burak Ünlüer'i pompalı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin K. ve kendisine yardım eden 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta meydana gelen ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, motosikletiyle gelen Hüseyin K. (35), küfürleşme meselesi yüzünden husumetli olduğu Burak Ünlüer'e pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 29 yaşındaki Burak Ünlüer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından motosikletiyle kaçan Hüseyin K. isimli şüphelinin yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Sakarya'ya kaçan şüpheli Hüseyin K., yakalanarak gözaltına alındı.

Husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin K.'nin kaçması için yardım ettiği belirlenen S.A., Ö.S., M.A., L.B., Ş.Y. ve S.T. isimli 6 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pompalı Tüfekle Cinayet: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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