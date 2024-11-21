Pompalı Tüfekle Kasaba Saldırı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş ederek 15 yaşındaki bir müşteriyi yaralayan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanını 3 sayfa sabıkasıyla şaşırtan sanık, müştekilerin kendisine bozuk et verdiğini, iade işleminden sonra arkasından konuşulduğunu ve kendisine saldırıldığını iddia etti. Denetimli serbestlikten yararlanarak dışarı çıktığı sırada suçu işlediği öğrenilen sanık, tutukluluğunun devamına karar verildiğini duyunca, "Zaten yakında af çıkacak, çıkarım" dedi.

Olay, 14 Nisan'da Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Murat A. (48), pompalı tüfekle kasap dükkanına geldi. Bir süre dükkan çalışanlarıyla konuşan Murat A., ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Çalışanlar dükkanın arka kısmına kaçarken, caddeye çıkan Murat A. tekrardan dükkana ateş açıp kaçtı. Saçmalardan birinin boynuna isabet ettiği 15 yaşındaki Ahmet Ç. yaralandı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanığın 13 Nisan'da da kasap dükkanının camını kırdığı öğrenildi.

"3 sayfa sabıkan var, bu kadar suçu nasıl işledin?"

Murat A. hakkında, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince "öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Murat A., müşteki, mağdur ve taraf avukatları katıldı. Dosyayı inceleyen mahkeme başkanı İsmail Öztürk, "3 sayfa sabıkan var, bu kadar suçu nasıl işledin?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Hasımları olduğunu dile getiren sanık Murat A., "Ben bahse konu olan kasap dükkanının yanında balıkçılık yapıyorum. Olaydan 2 gün önce bahse konu kasaptan et almıştım ancak etler bozuk çıktığı için etlerin iadesiyle ilgili tekrardan kasaba gitmiştim. Sonrasında kasabın sahibi ve çalışanları benim kendilerini kopararak (haraç) et aldığım şeklinde arkamdan söylemlerde bulunmuşlar. Annem ve kardeşimden de müştekilerin hakkımda böyle iddialarda bulunduklarını öğrendim" dedi.

"Samet elinde satırla üzerime geldi ve sinkaflı küfür etti"

Konuyu sormak için kasap dükkanına gittiğini söyleyen Murat A., "Dükkanın sahibi olduğunu bildiğim Samet'e benim hakkımda konuştuklarını sordum. Samet'te öyle bir şey söylemediğini söyleyince dükkandan çıktım. Hakkımda benzer şekilde konuşulduğunu duyunca olay günü günü tekrardan kasaba gittim. Samet'e bana yanlış yaptığını ve hakkımda konuştuğunu söyledim. Samet elinde satırla üzerime geldi ve küfür ederek öyle bir şeyi kimseye söylemediğini dile getirdi. Oradaki kişiler sopayla üzerime geldi. Daha sonra kasap dükkanının yanındaki çalıştığım balıkçıya gittim. Kalmış olduğum odada bulunan tüfeği aldım ve dükkana gittim. Elimdeki tüfeği havaya doğrultarak 2 el ateş ettim. Ben sadece korkutmak amacıyla ateş ettim. Herhangi birisinin yaralandığını görmedim, kimseyi hedef almadım" şeklinde konuştu.

"Oğlumum boynunda hala saçma duruyor"

Olaya ilişkin konuşan Suat Ç. "Oğlum Ahmet ile beraber kasaba et almaya gittik. Oğlum tuvalete girdiğimde sanık elinde poşet ile dükkana geldi. Direkt silahı çıkardı, bana dayadı. Ne olduğunu anlayamadım. Elimle tüfeğe vurdum, kaçtım. Ben dükkanda çıkınca sanık Samet K'ye doğru ateş etti. Oğlumun boynuna da saçma geldi, yaralandı. Riskli yerde olduğu için hala saçma duruyor. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Yaralanan Ahmet Ç., "Olay anıda tuvaletteydim. Ne olduğunu anlamak için kapıyı araladığımda saçma boynuma geldi. Dükkanda 5,6 kişi vardı. Şikayetçiyim" dedi.

"Olay günü dükkana gelen sanık, tüfeği çıkardı ve 'Haraç mı kesiyorum, sizi koparıyor muyum?' dedi"

Dükkan sahibi Samet K. da, sanığa küfür etmediğini ifade ederek, "Sanığa hiç küfür etmedim ve saldırıda da bulunmadım. Samet Ç. ile kasaplık yapıyoruz. Olay günü dükkana gelen sanık, tüfeği çıkardı ve 'Haraç mı kesiyorum, sizi koparıyor muyum?' dedi. Öyle bir şeyin olmadığını söyledim. Sanık kendince kurgu yapmış. Sanık tüfeği çıkarınca kaçtım. Ben kaçınca sanık arkamdan ateş etti. Ben yaralanmadım ama Ahmet yaralandı. Dükkanda da zarar oluştu, şikayetçiyim" dedi.

"Sanık toplam 3 kez ateş etti"

Müşteki Samet Ç. ise "Sanık toplam 3 kez ateş etti. Sanık ilk olarak Samet K'ye doğru ateş etti. Ben dışarı kaçtım. Sonrasında içerde birileri var diye tekrar girdim. Sanık arkamdaki cama doğru ateş etti ancak ben yaralanmadım. Sanığa karşı tehdit ve hakaretim olmadı. Kendisi et ve para istedi verdim. Tek yaralanan kişi Ahmet'tir. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Müşteki Sezer K., "Sanığın olaydan 2 gün önce kasap dükkanının camını kırması bize karşı göz dağı vermek içindi. Dükkanda bulunan kişilerin sanığa karşı herhangi haksız söylemi olmamıştır" diye konuştu.

"Yakında af çıkacak, çıkarım"

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Sanık duruşma salonundan çıkarılırken mahkeme başkanı İsmail Öztürk'e dönerek "Zaten yakında af çıkacak, çıkarım" dedi. Ayrıca sanığın, olay tarihinde denetimli serbestlikte olduğu öğrenildi. - KOCAELİ