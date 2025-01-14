Poyraz Fırtınası Balıkçıları Vurdu - Son Dakika
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Poyraz Fırtınası Balıkçıları Vurdu

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Tekirdağ'da Poyraz fırtınası nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, kıyılara kızıl yosunlar geldi.

14.01.2025 12:40
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Poyraz fırtınası nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

Kızıl yosunlar kıyıya sürüklendi

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz fırtınası sebebiyle balıkçılar denize açılamazken, kıyılara kızıl yosunlar sürüklendi.

Marmara Denizi'nde birkaç gündür etkili olan Poyraz fırtınası, balıkçı teknelerinin Süleymanpaşa'daki balıkçı barınağına dönmesine sebep oldu. Fırtına nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Dalgaların etkisiyle kıyılara kızıl yosunların sürüklendiği görüldü.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 3 günden beridir havaların Poyraz esmesinden dolayı, Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız şu anda faaliyetlerini ağlarına bakım yaparak geçiriyorlar. Allah izin verirse havalar düzeldiğinde arkadaşlarımız faaliyetlerini çinekop, istavrit, sardalya tutarak devam edecekler."

Poyraz Fırtınası Balıkçıları Vurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Poyraz Fırtınası Balıkçıları Vurdu - Son Dakika

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