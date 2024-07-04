Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı

Eskişehir'de kaybolduktan 5 gün sonra Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu Adana'da yakalanan 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı. İran uyruklu şahısların, Prof. Dr. Karasu'yu öldürdüklerini itiraf etmeleri üzerine cesede ulaşıldı.

04.07.2024 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı

Yurtdışına kaçmaya çalışan cinayet şüphelileri Adana'da yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kaybolduktan 5 gün sonra Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu Adana'da yakalanan 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

27 Haziran'da evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, 5 gün boyunca devam eden arama çalışmaları sonucunda Porsuk Çayı'nda ölü olarak bulundu. Prof. Dr. Karasu'nun ölümü hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizlilik kararı çıkartılarak inceleme başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen mobese ve güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ortadan kaybolmadan önce aracına İran uyruklu 2 kişiyi aldığı tespit edildi. Araca binen İran uyruklu şahısların Majid S. ve Hojjat S. olduğu, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle eşleşen zamanlarda Adana'ya kaçtığı belirlendi. İran uyruklu şahısların yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, Majid S.'yi ve Hojjat S.'yi yurt dışına çıkış hazırladığı yaptığı sırada Adana'da yakalayarak gözaltına alındı. Ayrıca çalışmalar neticesinde, İran uyruklu şüphelileri Eskişehir'den Adana'ya götürdüğü belirlenen 2 şüpheli Adana'da, cinayetle ilgisi olabileceği belirlenen 1 şüpheli de Eskişehir'de gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan İran uyruklu 2 şüphelinin, ilk ifadelerinde cinayeti birbirlerinin üzerine attığı öğrenildi. Soruşturmaya devam eden ekipler, İran uyruklu şüphelilerden Prof. Dr. Bekir Karasu'yu Odunpazarı İlçesi Karacaşehir Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'na attıklarının itirafını aldı. Şüphelilerin beyanı doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Prof. Dr. Karasu'nun cesedine ulaştı.

Gözaltında işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Eskişehir Adliyesi'ne garajdan alınan 5 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından 'kasten öldürme, gasp, suçluyu kayırma' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden, İran uyruklu Majid S. ve Hojjat S. 'Kasten Öldürme', Gökhan E. ise 'Suçluyu kayırma' suçları çerçevesinde tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: İHA

Porsuk çayı, Eskişehir, Karasu, Adana, İran, Polisiye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:56 Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli’de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız
22:30 CHP lideri Özel’den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP’li isme çağrı CHP lideri Özel'den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP'li isme çağrı
21:59 Almanlar iyice çirkinleşti Merih’i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular
21:35 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu
21:34 TBMM’de tansiyon zirve yaptı Ağbaba’dan Gökçek’e: Baban hırsız mı, FETÖ’cü mü TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü?
23:01 1 kuruş bile kazanamayacaklar Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor 1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor
21:19 Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler
21:02 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’in ’gayrimenkul satışı’ iddialarına yanıt Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'in 'gayrimenkul satışı' iddialarına yanıt
20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 23:48:42. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement