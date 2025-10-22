Prof. Dr. Tamer Edirne Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Son Dakika
3.Sayfa

Prof. Dr. Tamer Edirne Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Prof. Dr. Tamer Edirne Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
22.10.2025 16:08
Denizli'de kalp krizi geçiren Prof. Dr. Tamer Edirne aracında kaza geçirdi, hastanede hayatını kaybetti.

Pamukkale ilçesi Karakurt yolunda Tamer Edirne idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen araç seyir halindeyken sürücü Tamer Edirne'nin kalp krizi geçirmesi sonucu araç yoldan çıkarak trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATANI KAYBETTİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Tamer Edirne'nin olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tamer Edirne'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

DENİZLİ'NİN SEVİLEN DOKTORUYDU

Prof. Dr. Tamer Edirne'nin Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve TAHUD Denizli Şube Başkanı olduğu öğrenildi.

DEFNEDİLDİ

Bugün cenazesi otopsinin ardından öğle namazına müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami'de kılınan namazın ardından Servergazi Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

