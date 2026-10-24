Pursaklar'da iddialara göre kontrollü yıkımda kepçenin kolu molozda sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Pursaklar'da iddialara göre kontrollü yıkımda kepçenin kolu molozda sıkıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pursaklar\'da iddialara göre kontrollü yıkımda kepçenin kolu molozda sıkıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Pursaklar'daki Saray semtinde iddialara göre kontrollü yıkımı yapılan binada kepçenin kolu moloz altında kaldı. Kepçe operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi ve sıkışan kepçe iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kontrollü yıkım sırasında bir kepçenin kolu molozların altında kaldı.

Olay, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Saray semtinde meydana geldi. İddialara göre, kontrollü yıkım kararı verilen bir binanın yıkımına gelen kepçenin kolu yıkım sırasında molozların altında kaldı. Kepçe operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Sıkışan kepçe, iş makinelerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Kaynak: İHA
Pursaklar3. SayfaAnkaraGüncelSaraySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi İlk iş bakın ne yapacak 81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
15:14
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
14:49
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
14:48
Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
14:40
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
14:28
Zonguldak’ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
14:24
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 15:36:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Pursaklar'da iddialara göre kontrollü yıkımda kepçenin kolu molozda sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei