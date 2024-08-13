Rahat tavırlı koyun hırsızları kamerada - Son Dakika
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Rahat tavırlı koyun hırsızları kamerada

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Konya'da ağıldaki 63 koyunu çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

13.08.2024 15:34
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Rahat tavırlı koyun hırsızları kamerada

Konya'da ağıldaki 63 koyunu çalan şüpheliler yakalandı

KONYA - Konya'da ağılda bulunan 63 koyunun rahat tavırlı şüpheliler tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 02.45 sıralarında Karatay ilçesi Karakaya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan S.S.K., 63 adet küçükbaş hayvanının ağılda olmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Karatay İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda aynı mahallede ikamet eden şüpheli M.K. ile yanındaki 2 şahsın hayvanları kamyona yüklediklerini tespit etti. Belirlenen şüpheli M.K., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheli S.U. ve C.U.'nun çalınan koyunları Aksaray'a götürdükleri belirlendi. Aksaray Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa yapılan çalışma sonrası 63 küçükbaş hayvan şüpheliler S.U. ve C.U.'ya ait ağılda bulundu. Bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. Şüpheliler M.K., S.U. ve C.U. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, 2 şüphelinin koyunların bulunduğu ağıla geldikleri, şahıslardan birisinin ceketini çıkarttıktan sonra koyunların arasında gezdiği görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rahat tavırlı koyun hırsızları kamerada - Son Dakika

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