Ramazan Bayramı\'nda Otogarda Yoğunluk

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Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. Otogar çıkışında oluşan otobüs kuyruğu ise havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen ve yolculuklarında otobüsü tercih eden vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimlerde evrak, takograf gibi kontroller yaparken yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Polisler, yolcuların bayramını da kutlarken otogardaki denetimler havadan görüntülendi. Otogar çıkışında oluşan otobüs kuyruğu da havadan görüntülerle gözler önüne serildi.

"Yolcular bindiği an emniyet kemerini takın anonsu yapıyoruz"

Kemer kullanımının yolculuklarda çok önemli olduğunu söyleyen otobüs şoförü Vedat Karayiğit, "Firma olarak biz yolcular bindiği an emniyet kemerini takın anonsu yapıyoruz. Anonsları personellerimiz yapıyor. Bunu her giriş ve çıkışta yapıyoruz. Firma bu konuda bizi bilgilendirerek yapmamız gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor" dedi.

"Emniyet için kemeri takmalı"

Bayramı İzmir'de geçirmek istediğini ifade eden yolculardan Semiha Bulut, "Bayram için İzmir'e gidiyorum. Annem, babam yaşlı, biraz da onların yanında vakit geçireceğim. Emniyet için kemeri takmalı. Ben de araç kullanıyorum. Bindiğim an hemen kemerimi takıyorum" dedi. - İSTANBUL