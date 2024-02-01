Ramazan Hoca\'nın ablası gazetecilere sinirlendi: Sizin yüzünüzden öldürüldü

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Sosyal medyada paylaşılan videolarla ünlenen "Diyarbakırlı Ramazan Hoca", Fatih'te kendisine ait olan çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü. "Diyarbakırlı Ramazan Hoca", olarak bilinen Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası tabutun başında feryat etti. Gazetecilere sinirlenen acılı abla, "Siz tuttunuz bu kameraları. Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.

RAMAZAN PİŞKİN'İN ABLASI TEPKİ GÖSTERDİ

Ramazan Pişkin, İstanbul'da Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki dükkanında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'in cenazesi memleketinde toprağa verildi. Pişkin'in cenazesi, Diyarbakır Havalimanı'ndan alınarak uçakla Çifte Havuz Mezarlığı'na defnedildi. Kardeşinin mezarı başında ağıt yakan Ramazan Pişkin'in ablası gazetecilere tepki gösterdi. Pişkin'in tabutuna sarılarak gözyaşı döken ablası kameralara dönerek, "Siz tuttunuz bu kameraları. Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.