Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika
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Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı

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İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun suç örgütünü öven klip yaptığı için gözaltına alınan rapçi Massaka, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.04.2025 21:05  Güncelleme: 21:48
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İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayınlayan ve rapçi 'Massaka' olarak bilinen M.İ., savcılıktaki ifadesinin ardındanserbest bırakıldı. Hakkında yasa dışı bahis reklamı soruşturması da yürütülen M.İ. youtubedaki paylaşımı nedeniyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı

RAPÇİ MASSAKA, ÇEKTİĞİ KLİPTEN SONRA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi. Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Barış Boyun' dosyasından serbest bırakıldı.

Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Hakkında yasa dışı bahis soruşturması da yürütülen M.İ., Youtube'daki paylaşımı nedeniyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
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Kaynak: DHA

Barış Boyun, 3-sayfa, Massaka, İtalya, Hukuk, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika

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