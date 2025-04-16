CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma - Son Dakika
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CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı'' iddiasında bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan soruşturma başlatıldı.

16.04.2025 21:59  Güncelleme: 23:00
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" yönündeki iddialarıyla gündem olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEDİ?

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü. Kütahyalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor."

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma


CHP\'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma
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Son Dakika 3.Sayfa CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Osman A:
    Allah aşkına Şu müptelezi ekranlara çıkarmayın fikrinide sormayın.Hayatımda gördüğüm en boş insan. 205 2 Yanıtla
    19191923:
    O değil de Nagehan yıllarca buna nasıl tahammül etti? 37 1
  • Emir Arslan:
    Bu adam nasıl gazeteci olmuş çok vasat gereksiz birisi sadece medyatik olduğu için bazı kesimler bunu izliyor. 186 2 Yanıtla
  • Apple User:
    Sarayın şakşakçısı artık Akp nin yandaşlarını izlemekten okumaktan bıkkınlık geldi 157 8 Yanıtla
  • Necdet null:
    Atv de sürekli yalan söylüyor 153 8 Yanıtla
    Osman:
    ATV kadar taş düşsün kafana haberi yayan Rasim Ozan ATV ile biilgisi yok işin aslını ogrenmeden yazıyocshiller 6 49
  • 032725:
    Hoşşşşşt guccuk 80 10 Yanıtla
  • 768107:
    bu borazani kim konusturuyor 63 3 Yanıtla
  • Yunus:
    fetonun tetikçisi rok 64 1 Yanıtla
  • nesha512:
    AKP bu uyduruk uslu,konuşma bilmeyen anonscularından kaybediyor.akp yi bunlar savunuyorsa vay Erdoğan ın haline.?? 38 5 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    borsa da bunun sözü ile düşüyorsa bu ülke yatırımına güven yok demektir kapatın gitsin ülkenin haline bak. 27 0 Yanıtla
  • mehmet:
    Az kaldı alanınızın A A Mart karı yağacak 20 3 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    yahu arkadas elinde bilgi belge olmadan her türlü tahmin yapanlar tutuklanmali ekonomi yada siyaset hic farketmez 12 0 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    Bu adamin nasil gazteci oldugunu herkes biliyor fetocunun teki hukumete yaranmaya calisan muhtezal 9 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    Çenesi düşük 8 0 Yanıtla
  • Rook:
    Rok derin adamdır hafife almayın..rok boşuna konuşmaz,derin devlet konuşturur...Roklara dikkat edin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma - Son Dakika
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