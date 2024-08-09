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Refüje çarpan Tofaş'ın kaputu parçalandı: 6 yaralı

MALATYA - Malatya'da, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Aracın kaputu parçalanan kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, 12.15 sıralarında Malatya- Ankara Karayolu Şeker Fabrikası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 44 PR 021 plakalı Tofaş Şahin marka, otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.