Arama-Kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden AFAD personeli için Rize'de tören düzenlendi - Son Dakika
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Arama-Kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden AFAD personeli için Rize'de tören düzenlendi

Arama-Kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden AFAD personeli için Rize\'de tören düzenlendi
14.06.2026 01:54  Güncelleme: 01:56
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'nde arama-kurtarma çalışmaları sırasında botun alabora olması sonucu hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Cenaze, memleketi Bolu'ya uğurlandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sırasında botun alabora olması sonucu hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze, memleketi Bolu'ya uğurlandı.

Çamlıhemşin ilçesinde kaybolan Volkan Civelekoğlu'nu bulmak amacıyla, kişisel eşyalarının dere kenarında bulunmasının ardından Fırtına Deresi'nde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, kayıp gencin cansız bedenine ilçeye bağlı Şenyuva mevkisinde ulaşıldı. Bu sırada arama-kurtarma faaliyetini yürüten AFAD ekiplerinin bulunduğu botun Fırtına Deresi'nde alabora olması sonucu 5 personel dengesini kaybederek suya düştü. Meydana gelen elim kazada AFAD personeli Ömer Faruk Özkan (28) hayatını kaybederken, akıntıya kapılan diğer 4 personel ise yaralı olarak kurtarıldı.

Hayatını kaybeden Ömer Faruk Özkan için Rize AFAD İl Müdürlüğü binası önünde resmi tören gerçekleştirildi. Törene; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan ve derin bir üzüntü içinde olduklarını belirten Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, arama-kurtarma personelinin fedakarlığına dikkat çekerek, "Afetlerde arama kurtarma personelimiz bir arama faaliyeti icra ettiğinde veya afetlerde görev alan personelimiz bir faaliyet icra ettiğinde, o kurtarma başarıyla neticelendiğinde hep şu tabiri kullanıyoruz. 'Ekipler canı pahasına mücadele etti' diyoruz. 'Canını ortaya koyarak mücadele etti' diyoruz. İşte onun ne anlama geldiğinin bir örneği buradadır. Bugün Çamlıhemşin'de arama kurtarma faaliyeti sırasında arkadaşlarımız her zamanki gibi canları pahasına o faaliyeti icra ederken bugün Ömer Faruk kardeşimizi maalesef kaybettik, Cenab-ı Allah'ın ebediyetine uğurluyoruz. Bu arkadaşlarımız ülkemizin dört bir yanında meydana gelen hadiselerde ilk koşan kardeşlerimiz. Bugün maalesef elim bir kazayla beş arkadaşımızdan dördü yaralandı, sağlık durumları elhamdülillah iyi ama Ömer evladımızı, kardeşimizi uğurluyoruz. Başımız sağ olsun. Rabbim böyle acıları tekrar göstermesin." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından dualar eşliğinde omuzlara alınan hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Bolu'ya gönderilmek üzere yola çıktı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Arama-Kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden AFAD personeli için Rize'de tören düzenlendi - Son Dakika

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