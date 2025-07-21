Rize\'de Otobüs Kazası: 20 Yolcu Sağ Salim

Rize'de kontrolünü kaybederek refüje çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, bariyerleri altına aldıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza Rize'nin Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi Karadeniz Sahil yolu üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsü tespit edilemeyen 61 AU 108 plakalı Ali Osman Ulusoy'a ait içerisinde 20 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü Rize'nin Derepazarı ilçesinde kaza yaptı. Sürücüsünün sebebi henüz belirlenmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan otobüs bariyerleri de altına aldı ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edilirken otobüste bulunan 20 yolcu araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Artvin'in Hopa ilçesinden kalktığı ve Samsun'un Bafra ilçesine gittiği öğrenilen otobüste yaralanan olmadı. Kazanın yaşandığı Karadeniz Sahil yolunda geniş çapta güvenlik önlemi alınırken trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Kaza yapan yolcu otobüsünden vatandaşlar ise sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra kaza yerine gelen aynı firmaya ait bir başka otobüse nakledilerek yoluna devam etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE