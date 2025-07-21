Rize\'de Otobüs Kazası Anı Güvenlik Kamerasında

Rize'de kontrolünü kaybederek refüje çıkan şehirlerarası yolcu otobüsünün kaza anı görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza Rize'nin Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi Karadeniz Sahil yolu üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsü tespit edilemeyen 61 AU 108 plakalı Ali Osman Ulusoy'a ait içerisinde 20 yolcunun bulunduğu, Artvin'in Hopa ilçesinden Samsun'un Bafra ilçesine yola çıkan otobüs Rize'nin Derepazarı ilçesinde kaza yaptı. Karadeniz Sahil yolunda geniş çapta güvenlik önleminin alındığı kazada tek şeritten kontrollü olarak verilen trafik kaza yapan otobüsün olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kaza yapan araçtan kendi imkanlarıyla inen yolcular ise kaza yerine gelen aynı firmaya ait bir başka otobüse tahliye edilerek yoluna devam etti.

Öte yandan otobüsün kaza anı ise olay yerindeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yoldan çıkan yolcu otobüsünün refüje çıkarak bariyerlere çarptığı görüntüsü anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - RİZE