Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve 2 oğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Rize'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve 2 oğlu toprağa verildi.

Rize'den yola çıkarak Akçaabat'ta bulunan akrabalarının yanına kurban kesmeye giden aile Ümit Bal (41) idaresindeki 53 HC 293 plakalı araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücünün eşi Gülcan Bal (40) ile çocukları Burak Bal (12), Mert Bal (16) ve Ziya Bal (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne Gülcan Bal, Burak Bal ve Mert Bal burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Ümit Bal ve küçük oğlu Ziya Bal'ın tedavisi devam ediyor.

Anne ve çocukları son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden anne Gülcan Bal ile oğulları Burak ve Mert Bal Rize'nin Pazar ilçesinde bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı cenazeye Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Madenli Belediye Başkanı Musatfa Çalışkan, Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır ile çok sayıda aile yakını ve vatandaş katıldı. Cenaze Namazını Rize İl Müftüsü Naci Çakmak kıldırdı.

Tabuta Pazarspor forması serildi

Kazada hayatını kaybeden Burak Bal'ın takım arkadaşları, Pazasrposlu oyuncular ve kulüp yönetimi de cenaze törenine katıldı. Takım arkadaşları Burak'ın tabutunun üzerine Pazarspor'da giydiği formayı serdi. Burak'ın takım arkadaşları göz yaşlarına boğuldu. - RİZE