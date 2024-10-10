Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van Valisi Ozan Balcı, kayıp öğrenci Rojin Kabaiş'in babasını ziyaret ederek arama çalışmalarını değerlendirdi.

10.10.2024 22:20
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Van Valisi Ozan Balcı kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babasını ziyaret etti.

Vali Ozan Balcı, Van'da 13 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Çalışmaların sürdüğü bölgeye İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ile giden Vali Balcı, burada bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve amcasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son gelişmeleri değerlendirerek baba Nizamettin Kabaiş ile paylaşan Vali Balcı, "Kızımızın bulunması için kaybolduğu günden itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve diğer birimlerin işbirliği içinde yoğun çaba gösteriyoruz. Çalışmalar kızımızın son görüldüğü yer dışında geniş bir alanda, çevre mahallelerde, şehir merkezinde ve 81 ilde titizlikle yürütülüyor. Kızımızı bulabilmek için tüm emare, iz, delil ve delil niteliğindeki her şey ayrıntılı bir şekilde değerlendiriliyor. Arama çalışmalarında botlar, helikopterler, dalgıçlar, arama kurtarma timleri, atlı birlikler, arama kurtarma köpekleri aralıksız görev yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ekipleri ile Yüzüncü Yıl Üniversitesinin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar, kızımızı bulana kadar devam edecek" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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