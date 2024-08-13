Romanya Donanması Karadeniz'de sürüklenen başıboş mayını imha etti

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Romanya Donanması, sabah saatlerinde Karadeniz'de sürüklenen başıboş mayını kontrollü şekilde imha etti.

Rusya- Ukrayna Savaşı devam ederken, Karadeniz'de başıboş mayın tehlikesi sürüyor. Romanya Donanması, sabah saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Grindul Chituc yakınlarında kıyıya sürüklenen tanımlanamayan bir cisim hakkında ihbar alınmasının ardından harekete geçti. Donanma, yapılan incelemede cismin YaRM tipi bir deniz mayını olduğunu ve kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı. Donanma, ayrıca savaşın başlamasından bu yana 100'den fazla başıboş mayının keşfedildiğini ve imha edildiğini aktardı.

Romanya, Bulgaristan ve Türkiye, 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz'de sürüklenen başıboş mayınlarda mücadele amacıyla ortak bir görev gücü kurdu. - BÜKREŞ