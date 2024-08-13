Romanya Donanması Karadeniz'de sürüklenen başıboş mayını imha etti - Son Dakika
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Romanya Donanması Karadeniz'de sürüklenen başıboş mayını imha etti

Romanya Donanması, Karadeniz'de sürüklenen başıboş bir mayını kontrollü şekilde imha etti. Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Karadeniz'de başıboş mayın tehlikesi sürüyor. Romanya, Bulgaristan ve Türkiye ortak bir görev gücü kurarak bu tehlikeye karşı mücadele ediyor.

13.08.2024 18:05
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Romanya Donanması, sabah saatlerinde Karadeniz'de sürüklenen başıboş mayını kontrollü şekilde imha etti.

Rusya- Ukrayna Savaşı devam ederken, Karadeniz'de başıboş mayın tehlikesi sürüyor. Romanya Donanması, sabah saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Grindul Chituc yakınlarında kıyıya sürüklenen tanımlanamayan bir cisim hakkında ihbar alınmasının ardından harekete geçti. Donanma, yapılan incelemede cismin YaRM tipi bir deniz mayını olduğunu ve kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı. Donanma, ayrıca savaşın başlamasından bu yana 100'den fazla başıboş mayının keşfedildiğini ve imha edildiğini aktardı.

Romanya, Bulgaristan ve Türkiye, 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz'de sürüklenen başıboş mayınlarda mücadele amacıyla ortak bir görev gücü kurdu. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Romanya Donanması Karadeniz'de sürüklenen başıboş mayını imha etti - Son Dakika

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