Romanya hava sahasını ihlal eden İHA düşürüldü

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, ülke hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının (İHA) F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 11.00 civarında F-16 uçağı pilotunun, ülke hava sahasına giren bir insansız hava aracını düşürdüğünü belirtti. Nicusor Dan, "Bölge yerleşim yeri değildi, bu nedenle pilot herhangi bir risk olmaksızın ateş edebildi. Şu anda ilgili kurumların ekipleri olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak için incelemelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise insansız hava aracının ülkenin doğusundaki Buzau bölgesinde bulunan Padina kasabası yakınlarında düşürüldüğü kaydedildi. İnsansız hava aracının ilk olarak yerel saatle 09.30'da Karadeniz kıyısındaki Sulina'nın yaklaşık 20 kilometre doğusunda radarlar tarafından tespit edildiği, 2 F-16 jeti ve 2 İtalyan Eurofighter Typhoon uçağının söz konusu ihlale karşılık havalandırıldığı aktarıldı. Buzau Bölgesi Valisi gazetecilere yaptığı açıklamada, insansız hava aracına ait parçaların bir buğday tarlasına düştüğünü, ancak herhangi bir hasara veya yaralanmaya yol açmadığını söyledi.

İHA'nın nereden geldiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Rusya defalarca ihlal etmişti

Ukrayna ile 650 kilometre uzunluğunda kara sınırını paylaşan Romanya, Rusya'nın Tuna Nehri boyunca Ukrayna limanlarına saldırmaya başlamasından bu yana Rus insansız hava araçları tarafından hava sahasının birden fazla kez ihlal edildiğini açıklamıştı. Mayıs ayı sonlarında Ukrayna sınırına yakın Galati şehrinde bir insansız hava aracı bir apartmana isabet etmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Bu, Ukrayna savaşı sırasında NATO üyesi bir ülkede yoğun nüfuslu bir bölgeye isabet eden ilk İHA olmuştu.